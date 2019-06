„Bulletproof“ bedeutet so viel wie: „Kugelsicher“ und steht meist im Zusammenhang mit Kaffee, der die Fettverbrennung so richtig ankurbeln und die Leistungsfähigkeit steigern soll. Grund für den erhöhten Stoffwechsel ist das enthaltene Fett. Ja richtig, meist wird dem schwarzen Kaffee ein Esslöffel Butter, Kokos-, oder MCT-Öl zugegeben. Denn die mittelkettigen Triglyceride (MCT) binden nur eine geringe Anzahl an Kohlenstoffatomen in jedem Molekül. Durch ihre geringe Größe werden sie damit leichter und schneller verstoffwechselt (bis zu 21 %). Zudem sollen mittelkettige Triglyceride dem Gehirn schneller Energie gewährleisten als langkettige Triglyceride.