Trump wettert gegen den Sender, der die Debatten überträgt

Präsident Donald Trump, auf dem Weg zum G-20-Treffen in Japan, twitterte bei einem Zwischenstopp in Anchorage im US-Bundesstaat Alaska über die Debatte nur ein Wort: „LANGWEILIG!“ In einem weiteren Tweet feuerte er gegen den Sender NBC, der die Debatten überträgt, und kritisierte einen technischen „Breakdown mitten in der Debatte“ vom Mittwoch. „Sehr unprofessionell und nur einer FAKE-NEWS-Organisation würdig, was sie auch sind“, so der Präsident.