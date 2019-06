Erneut ist ein Ausländer in der von der Außenwelt abgeschotteten Diktatur Nordkorea offenbar in große Schwierigkeiten geraten: Der 29-jährige Student Alek Sigley, der in der Hauptstadt Pjöngjang lebt, gilt seit Anfang der Woche als vermisst. Medienberichten zufolge soll der Australier verhaftet worden sein. Der aktuelle Fall weckt Erinnerungen an den US-Studenten Otto Warmbier, der aus seiner Haft in Nordkorea im Koma liegend entlassen wurde und kurz nach seiner Rückkehr in die USA verstarb.