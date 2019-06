Lauda hinterlasse auch beim Formel 1 Grand Prix am Spielberg eine große Lücke, heißt es in einem Statement der Rennstrecke in der Steiermark. „Österreichs Motorsport-Ikone wird immer Teil der Formel-1-Familie und der heimischen Rennstrecke sein. Seit der Rückkehr der Königsklasse nach Österreich, 2014, hat Niki Lauda fast jede Legends Parade auf dem Red Bull Ring mit seiner Teilnahme beehrt und bereichert. Freunde, Kollegen und Weggefährten werden das Andenken an Niki Lauda auch bei der Legends Parade 2019 in Ehren halten“, heißt es außerdem.