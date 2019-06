Große Aufregung vor dem großen Rasen-Highlight des Jahres: Die Setzliste in Wimbledon überrascht die Stars der Tennis-Szene. Es herrscht Verwunderung und Ärger. Denn in dieser wurden unter anderem mit Rafael Nadal und Dominic Thiem die French-Open-Finalisten zurückgereiht. In Wimbledon wird nämlich traditionell auch die Leistung auf Rasen in die Setzung miteinbezogen, diesmal jene aus den vergangenen beiden Saisonen.