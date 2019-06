Der 191 cm große Doppelstaatsbürger, der nach einem Einsatz in Hollands U21 seit 2017 für das Nationalteam von Curacao stürmt, war nach Engagements in Hannover und Alkmaar zuletzt von Ingolstadt (wo er mit Thorsten Röcher spielte) nach De Graafschap verliehen, erzielte in der Eredivisie fünf Treffer.