Dass die finanzielle Situation beim Heer prekär ist, ist bekannt. Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Generalstabschef Robert Brieger und auch Verteidigungsminister Thomas Starlinger - sie alle haben sich in den vergangenen Wochen und Monaten zum dramatischen Zustand des Heeres zu Wort gemeldet. Hinter der nun bekannt gewordenen Absage der beliebten Leistungsschau am Nationalfeiertag dürften zwei Gründe stecken: Zum einen will man dadurch plakativ vor Augen führen, wie schlecht es um das Heer bestellt ist.