Bei einer schweren Gasexplosion in Wien sind am Mittwoch im Bezirk Wieden ein fünfstöckiges Gebäude und ein weiteres Wohnhaus teilweise eingestürzt. Mehrere Menschen wurden dabei verletzt, unter ihnen sind auch Schwerverletzte. Hannes K. war einer der ersten Helfer am Ort des Geschehens. krone.tv hat mit ihm gesprochen.