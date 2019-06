Geht nun die Kuhangriff-Debatte wieder los? Am Mittwoch wanderten eine 71-Jährige und ihre Bekannte gegen 14 Uhr in Gries im Sellrain auf einem Forstweg, als eine Kuh plötzlich ihren Angriff startete. Sie attackierte die Pensionistin von hinten und schubste sie um, dabei verletzte sich die Einheimische laut Polizei erheblich. Mit dem Rettungshubschrauber wurde sie in das Krankenhaus Hall geflogen. Die Bekannte konnte das Tier wieder vertreiben, erlitt jedoch einen Schock. Nähere Umstände zum Tier und der Situation im Ganzen sind noch nicht bekannt.