Szenen wie auf einem Kriegsschauplatz in der Preßgasse im Wiener Bezirk Wieden: Nach der Gasexplosion in einem Wohnhaus herrschte am Mittwochnachmittag und -abend Ausnahmezustand. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften war vor Ort. Hier finden Sie Bilder und Videos der dramatischen Situation vor Ort.