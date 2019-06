Nigeria beim Afrika Cup fix im Achtelfinale

In sportlicher Hinsicht qualifizierte sich indes Nigeria als erstes Team beim heurigen Afrika-Cup in Ägypten fix für das Achtelfinale. Die „Super Eagles“ gewannen am Mittwoch in Alexandria gegen Guinea durch ein Tor von Kenneth Omeruo (73.) mit 1:0, halten damit bei zwei Siegen aus zwei Partien und sind nicht mehr aus den Top zwei der Gruppe B zu verdrängen.