Große Erleichterung für Ärzte, Personal und Patienten im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in der Landeshauptstadt. Die Belegung der 233 Betten der zehn Abteilungen und auch die Operationstermine werden künftig von einer zentralen Stelle übernommen. Der Vorteil: „Die Abteilungen müssen nicht selber auf die Suche nach freien Betten gehen“, sagt Gesamtleiter Arno Buchacher und fügt an: „Ärzte können sich wieder auf ihre Kernaufgaben konzentrieren.“ Auch für das Personal stellt dies eine große Erleichterung dar und vor allem für die Patienten. „Die Wartezeiten sind deutlich kürzer“, erklärt der Leiter des ZBM, Osman Hasanovic, der gemeinsam mit Florian Krüttner über ein halbes Jahr das System vorbereitet und schließlich über Nacht eingeführt hat. „Nach der Aufnahme wird die Dringlichkeit und dann die weitere Vorgehensweise bestimmt. „Der Patient bekommt dann alle weiteren Termine ausgedruckt und ist bis zum Ende der Behandlungen durchgeplant“, so Hasanovic.