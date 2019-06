Die WADA hat aber das Recht, den Internationalen Sportgerichtshof (CAS) anzurufen, wenn Verbände Doping-Fälle nicht zu ihrer Zufriedenheit verfolgen. Im heurigen Jänner waren Daten mit einem Volumen von 24 Terrabyte in Moskau gesichert worden, die Auskunft über jahrelang vertuschte Vergehen während des Doping-Skandals in Russland geben können. Zusätzlich wurden im April auch 2262 Doping-Proben in 4524 Fläschchen sichergestellt.