Ein Mitwirken von Starstürmer Mbappe in Tokio ist aber sehr unwahrscheinlich. Die Sommerspiele beginnen am 24. Juli 2020 und damit nur zwölf Tage nach dem EM-Finale in London. Gegen eine Doppelbelastung dürfte Trainer Thomas Tuchel von Paris Saint-Germain erhebliche Einwände haben.