Von sechs rot-weiß-roten Ruderbooten bei der U23-WM ab 24. Juli in Sarasota (US) fahren zwei mit Salzburger Besatzung. Severin Erlmoser hat es - nach Platz zehn im Vorjahr - in den im April in Klagenfurt neu formierten leichten Doppelvierer geschafft. Mit den 5:59,9 Minuten beim Ottensheim-Sieg kam die Crew schon auf Schlagdistanz zur Weltspitze heran. „Wir denken aber step by step, von Rennen zu Rennen, an keine konkrete Platzierung“, erlegt sich der junge Plainfelder trotzdem keinen zu großen Druck auf.