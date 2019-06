Gasgeruch wahrgenommen

Auch in der Nachbarschaft traten Schäden durch Glasbruch und an den Außenfassaden auf. Die unmittelbare Umgebung war übersät von Glasscherben von zu Bruch gegangenen Fenstern. „Wir sind unmittelbar nach der Explosion alarmiert worden. Es war zunächst nicht leicht, den eigentlichen Unglücksort herauszufiltern, weil so viele Menschen angerufen haben“, erklärte der Feuerwehrsprecher. „Als wir am Unglücksort eintrafen, nahmen unsere Einsatzkräfte noch Gasgeruch wahr. Das ist der Grund, warum wir eine Gasexplosion für möglich bis wahrscheinlich halten.“