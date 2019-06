Gesundheitstelefon: Besser als erwartet wurde das Gesundheitstelefon 1450 in den ersten Monaten angenommen: Insgesamt 23.430 Anrufe nahmen die diplomierten Pflegekräfte beim Roten Kreuz entgegen - rund 60 Prozent davon am Wochenende und an Feiertagen. Um die Wartezeit zu verringern, soll das Personal am Telefon nun weiter aufgestockt werden - auf 18 Vollzeitstellen.