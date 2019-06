Das belegen die nackten Zahlen der Wirtschaftskammer: 5000 bis 6000 Betriebsübergaben stehen in den nächsten 10 Jahren an. „Rund ein Drittel hat keine Regelung bzw. hat mit einem potenziellen Nachfolger nicht gesprochen“, erläuterte Fachgruppenobfrau Sybille Regensberger. In ihrer Fachgruppe ist die ExpertsGroup „Übergabe Tirol“ angesiedelt.