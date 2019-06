Zunahme am Brenner viermal so hoch

Im Vorjahr rollten in Summe 4,77 Millionen Lkw über die Alpen, um rund 380.000 mehr als im Jahr 2010. Während über die französischen Alpenpässe Frejus und Mont Blanc die Zahl Lkw um insgesamt rund 130.000 stieg, war die Zunahme am Brenner mit 550.000 viermal so hoch.