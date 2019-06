Schon als Kind saß er in Traunkirchen mit der Oma an der Nähmaschine - ihr verdankt der Designer Philipp Brunner seine Leidenschaft für Mode. Rasch verschlug es den heute 28-Jährigen zum Studium nach Berlin auf die Akademie für Mode und Design. In diesem Umfeld kam es auch zu ersten Kontakten mit Modestars: „Ich war immer sehr hartnäckig und konnte so ein Praktikum bei Wolfgang Joop ergattern.“ Es folgten Engagements bei der Fashionshow Paris, der Berliner Fashion Week oder beim Life Ball in Wien. Im Frühjahr wurde ein weiterer Traum wahr: Ein Praktikum bei Style-Ikone Vivienne Westwood in London: „Es war toll, das Team war total familiär, eine sehr wichtige Erfahrung für mich.“