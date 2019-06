Der Beschluss soll dazu führen, dass sämtliche Richtlinien - rund 200 in der Gemeinde - auf Klimarelevanz geprüft werden. Bauprojekte in der Kommune sollen weiters ohne schädliche Baustoffe auskommen. Der Fuhrpark wird ebenfalls durchleuchtet, E-Mobilität heißt die Zukunft. Gefragt sei nun auch der heimische Gemeindebund, der am Mittwoch in Graz seine Bundesvorstandssitzung hatte. Dabei wurde die Botschaft zwar grundlegend unterstützt, mehr aber auch nicht, meinen die Kritiker.