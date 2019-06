Der Beschuldigte wurde erstmals am 10. November 2018 festgenommen und in die Justizanstalt Salzburg gebracht. Eine Haft- und Rechtsschutzrichterin des Landesgerichtes Salzburg hatte ihn dann am 13. November aus der Verwahrungshaft entlassen, weil sie keine hinreichenden Haftgründe erkennen konnte. Das OLG Linz hatte der Beschwerde der Staatsanwaltschaft Salzburg Folge gegeben, welche die U-Haft beantragt hatte. Der Offizier wurde am 30. November erneut festgenommen und es wurde über ihn die U-Haft verhängt. Seither kämpft der Verteidiger des Pensionisten um seine Freilassung.