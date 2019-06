Die Chancen für einen Start in Flushing Meadows stehen gut. Nach seinem Viertelfinaleinzug zuletzt beim ITF Junioren-Turnier in Berlin verbesserte sich der Rechtshänder im Ranking auf Position 131. „Luki braucht noch zwei, drei gute Turniere um unter die Top-120 zu kommen“, weiß sein Coach Gerald Kamitz. „Am besten wäre natürlich ein Turniersieg.“ Den könnte es schon diese Woche in Pilsen (Tch) geben. Am Mittwoch eliminierte Neumayer zum Auftakt den als Nummer vier gesetzten Italiener Francesco Maestrelli 7:5 und 6:2.