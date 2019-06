Unter den 2018 Verstorbenen waren 40.851 Männer und 43.124 Frauen. Mehr als die Hälfte der Todesfälle (46.563 Verstorbene bzw. 55,4 Prozent) ereignete sich nach erreichtem 80. Lebensjahr. In dieser Altersgruppe lag jedem zweiten Todesfall eine Krankheit des Kreislaufsystems zugrunde. Rund jeder Siebente in dieser Altersgruppe (14,8 %) verstarb an Krebs.