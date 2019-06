In den vergangenen beiden Jahren stand eine Koalition aus Fachschaftslisten, VSStÖ (sozialistische Studierende) und GRAS an der Spitze der Grazer ÖH. Bei der Wahl Ende Mai legte der VSStÖ deutlich zu und wurde Nummer 1 - dennoch machte, laut Kritikern in einer „Nacht-und-Nebel-Aktion“, GRAS den AG-Kandidaten Armin Amiryousofi zum ÖH-Vorsitzenden.