So schwer wären die Handgriffe für die serbisch-stämmigen Reinigungskräfte grundsätzlich sicher nicht gewesen: Das Öl, in dem zuvor Fisch, Meeresfrüchte, Pommes und Co. auf den Grillplatten vor sich hinbrutzelten und dessen Reste von den Mitarbeitern mittels Schaber durch ein Gitter in einen Auffangbehälter befördert wurden, sollte lediglich im Altöl-Behälter entsorgt werden. Doch das Brüderpaar brachte den fetten Abfall - laut Anklage der Staatsanwaltschaft - lieber „ums Eck“ - genauer: in die Seitengasse des Geschäftes mitten in der belebten Fußgängerzone. Mit der Zeit wurde der Gestank unerträglich: Anrainer schlugen Alarm, die Polizei nahm Ermittlungen auf.