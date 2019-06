Am 16. Juni ist dieser Vierbeiner in der Zöchgasse der Gemeinde Bisamberg zugelaufen. Es handelt sich um einen alten kastrierten Kater, getigert mit auffälliger weißer Nase, nicht gechippt, geschätztes Alter 15+, Einriss linkes Ohr, sehr zutraulich und menschenbezogen, aber schwerhörig und dehydriert. Hinweise bitte an den Verein Katzentant, Tel.: Tel. 0664/21 88 114.