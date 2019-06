„Meine Idee damals war, den von Kündigung betroffenen Menschen in der Region zu helfen, und das war nur durch eine Weiterbildung und Qualifizierung der Menschen für die Zeit nach der Krise möglich“, so Tauber. Er setzte Hedi Granabetter vom BFI als Geschäftsführerin des BBZ ein. 2009 startete man in Rudersdorf mit einer modularen Schweißausbildung. Seit 2010 werden auch Ausbildungen in den verschiedensten technischen Lehrberufen wie Metalltechnik, Installations-, Gebäude- und Elektrotechnik angeboten.