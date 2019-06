An diesen Orten kann man sich in Wien abkühlen

Die Hitzewelle hat uns voll im Griff. Die U-Bahn und Straßenbahn ist kaum zu ertragen, jedes schattige Plätzchen auf der Straße wird umkämpft und nachts kann man nicht schlafen, weil man so schwitzt (Tropennächte!). Sommer und Sonne ist ja schön und gut, aber in Wien manchmal wirklich unerträglich - es sei denn, man geht vom klimatisierten Büro zum klimatisierten Auto um ins kühle Haus mit Garten zu fahren. Doch so ist der Sommer in Wien für die meisten keineswegs, also müssen kühle Orte her. City4U weiß, wo sie in der Hauptstadt zu finden sind.