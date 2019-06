Wöchentlich werden neue Informationen dazu bekannt, wie dramatisch es um das Bundesheer bestellt ist. Nun geht aus einem internen Papier hervor, dass noch heuer 47 Millionen Euro eingespart werden müssen, um die Personalkosten abzudecken. Verteidigungsminister Thomas Starlinger kündigte an, dass auch die beliebte Leistungsschau am Nationalfeiertag (siehe auch Video oben) gestrichen wird - was FPÖ-Chef Norbert Hofer und auch das Finanzministerium so noch nicht unterschreiben würden. Die ehemaligen Verteidigungsminister sind an der aktuellen Situation mitverantwortlich.