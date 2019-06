Ein 28-jähriger tschechischer Staatsangehöriger aus Prag unternahm am 25. Juni 2019 gemeinsam mit einem 26-jährigen tschechischen Staatsangehörigen aus Budweis eine Klettertour über den „Attersee-Klettersteig“ auf den Mahdlgupf in Steinbach am Attersee. Die beiden wenig erfahrenen Bergsteiger stiegen gegen 15 Uhr bei großer Hitze in den Klettersteig ein. Sie kamen nur langsam voran und bereits Mitte des Weges war der 28-Jährige erheblich erschöpft. Nachdem er immer langsamer wurde, trennten sich die beiden und vereinbarten, dass der 26-Jährige nach dem Ausstieg ins Tal absteigt um Wasser zu holen.