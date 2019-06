Schon letztes Jahr kurz vor Weihnachten in Wien bewies Angelo Kelly, dass er mit seiner eigenen Familie der großen Kelly Family um nichts nachsteht. Aufgrund des großen Erfolgs ist der Schlagzeuger der Kultband nun erneut ohne seine Brüder und Schwestern unterwegs. Nächste Station: Kasemattenbühne am Schlossberg in Graz. Bei uns bekommen Sie die Tickets für kurze Zeit um 25 Prozent ermäßigt!