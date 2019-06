Bertrand ist arbeitslos und depressiv, Marcus setzt ein Geschäft nach dem anderen in den Sand: „Ein Becken voller Männer“ handelt von einer Gruppe Männer, die tief in einer Krise stecken und im Synchronschwimmen neue Lebenskraft zu finden hoffen. Dabei klappt nur wenig synchron oder sieht gar anmutig aus. Dennoch packt sie der Ehrgeiz, an den Weltmeisterschaften in Norwegen teilzunehmen.