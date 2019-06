Regisseur Gilles Lellouche orientiert sich an „Ganz oder gar nicht“, und entwickelt ein feines Gespür für die Nöte seiner Figuren, die einfach schwimmen, um - im Leben - nicht unterzugehen. Dass die Ironie dabei in Beckenrandnähe bleibt und sich so gar nicht ins Tiefe traut, ist ein bissel feig.