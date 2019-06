Der erste Teil von „Pets“ war wie ein putziger, animierter Flauschball, der auf einer simplen Frage beruhte: Was machen unsere Haustiere, wenn wir in die Arbeit gehen? Die obligatorische Fortsetzung des Sommerhits 2016 deckt so ziemlich dasselbe Gebiet ab und ist an vielen Stellen witzig, macht aber einen Fehler: Hier werden drei Geschichten in einen Film gequetscht. Und leider tut das Drehbuch von „Minions“-Autor Brian Lynch unter der Regie von Chris Renaud und Jonathan Del Val alles, um sie auseinanderzuhalten, sodass die Hauptstränge im letzten Akt kaum zusammenpassen.