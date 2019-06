„AKP hat massives Glaubwürdigkeitsproblem“

Mit Ankara, Antalya und Izmir sind drei weitere bedeutende Städte an die Opposition gegangen. Kenan Güngör sieht damit die finanziellen Ressourcen Erdogans in Gefahr: „Diese Struktur, mit der er seine Medienlandschaft finanziert hat, ist damit nicht mehr so haltbar. Ich gehe auch davon aus, dass wir wieder eine Pluralisierung der Medienlandschaft erleben werden. Gegenwärtig ist es so, dass 90 Prozent der Medien unter der Führung der AKP sind.“ Zudem habe die AKP ein „massives Glaubwürdigkeitsproblem“ und keiner wisse mehr, „wofür die Partei einsteht“. „Einerseits geht die AKP mit Nationalisten in eine Koalition und vergrault die Kurden, andererseits lässt sie den Führer der PKK wieder zu Neutralität vor der Wahl aufrufen. Das hat viele Wähler erschreckt“, so Güngör.