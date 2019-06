„Hot Dogs bitte nur am Würstelstand!“ - Darauf werden Autolenker in Wien heuer an verschiedenen Parkplätzen im Stadtgebiet aufmerksam gemacht. Doch geht es dabei nicht um der Wiener liebsten Würstel, sondern um den besten Freund des Menschen: den Hund. Mit den auffälligen Plakaten soll Aufmerksamkeit geschaffen werden für ein Thema, das in der heißen Jahreszeit noch immer für Tierleid sorgt: Hunde, die im Auto zurückgelassen werden.