Professionelles Computerspielen gewinnt auch in Österreich ständig an Bedeutung und nähert sich den klassischen Sportarten an. Immer mehr Veranstaltungen in Österreich, erste Fernsehsendungen und wachsendes Interesse von Werbetreibenden zeigen, dass die Entwicklung gut voranschreitet, hieß es am Dienstag in Wien bei einer Pressekonferenz zum Trendthema E-Sport.