In der Heimatgemeinde des bekannten und beliebten Mediziners wird schon lange getuschelt, auch ein Nachfolger für die Praxis ist schon gefunden. Denn die Aussichten für den 67-jährigen Arzt stehen schlecht, wieder in seinen Beruf zurückzukehren - er sitzt seit fast drei Monaten in der Justizanstalt Klagenfurt in Untersuchungshaft. „Er wird verdächtigt, mehreren vermögenden Patienten rund zwei Millionen Euro aus der Tasche gezogen zu haben“, bestätigt Markus Kitz von der Staatsanwaltschaft auf Anfrage der „Krone“. Der Mann soll von neuartigen Konzepten zur Diabetesbehandlung in den Vereinigten Arabischen Emiraten geschwärmt und mindestens acht Opfern hohe Renditen versprochen haben. Kitz: „Es steht schwerer gewerbsmäßiger Betrug mit einer Strafdrohung von bis zu zehn Jahren Haft im Raum.“ Um seine „Investoren“ zu überzeugen, hatte sich der Mediziner auch als Chairman, also Vorsitzender, einer Limited-Gesellschaft in den Emiraten ausgegeben. Dort hätten die angepriesenen Gesundheitsprojekte laufen sollen.