Gegen 19 Uhr fuhr der Radfahrer auf einem Radweg von Andritz in Richtung Weinitzen. Zur selben Zeit fuhr der Pkw-Lenker auf einer den Radweg kreuzenden Gemeindestraße (Sundlweg). Bei der folgenden Kollision der beiden Fahrzeuglenker im Kreuzungsbereich (Radweg/Sundlweg) wurde der 39-Jährige unbestimmten Grades verletzt. Das Rote Kreuz führte an der Unfallstelle die Erstversorgung durch und lieferte den Verletzten in das Landeskrankenhaus Graz ein.