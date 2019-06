Für die Löscharbeiten, die als Innen- und Außenangriff durchgeführt wurden, standen rund 60 Feuerwehrkräfte von den Feuerwehren Mühldorf, Feldbach, Gniebing, Leitersdorf und Raabau unter der Einsatzleitung von Feuerwehrkommandant Karl Fink (FF Mühldorf) mit elf Fahrzeugen im Einsatz. Die Brandbekämpfung im Gebäudeinneren wurde von mehreren Trupps der eingesetzten Feuerwehren unter schweren Atemschutz vorgenommen. Die Löscharbeiten dauerten bis 3:15 Uhr an, ehe die meisten Feuerwehrmitglieder wieder in ihre Feuerwehrhäuser einrücken konnten. Die FF Mühldorf verblieb zur Brandwache am Einsatzort. Auch Brandrat Johann Weixler-Suppan, stellvertretender Bereichsfeuerwehrkommandant, war an der Einsatzstelle - ebenso wie das ÖRK mit einer Brandambulanz und die Polizei.