ÖVP-Chef und Altkanzler Sebastian Kurz hat die hohen Parteispenden von Porr-Hauptaktionär Klaus Ortner an die ÖVP und deren späte öffentliche Bekanntgabe verteidigt. Er und die Partei hätten nichts falsch gemacht und die Gesetze eingehalten. Dem misstraut der JETZT-Abgeordnete Peter Pilz. Er forderte am Mittwoch in einer Pressekonferenz eine eidesstaatliche Eklärung von Kurz, dass nicht noch weitere Unternehmer den Wahlkampf mit finanziert haben.