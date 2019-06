Thiem: Die Nummer vier der Welt als Super-Fan

Seit Montag bereitet sich Dominic Thiem vor Ort auf den dritten Grand Slam des Jahres vor, das Wimbledon-Abenteuer begann stressig. Direkt nach der Ankunft in London hetzte der Tennisstar zur Qualifikation, um seinem Kumpel Dennis Novak zum Start die Daumen zu drücken. Erfolgreich! Novak, der mit Thiem in der Akademie in der Südstadt aufgewachsen war, schlug den Holländer Thiemo de Bakker 6:4, 6:3. (Was Daviscup-Kapitän Stefan Koubek zu Dominic Thiem zu sagen hat, sehen Sie oben im Video!)