Auch die Sicherstellung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird durch eine Vereinfachung der Aufnahmekriterien und der Verlängerung der Öffnungszeiten ermöglicht. „Landesrätin Klambauer konnte rasch verhärtete Fronten lösen und mit dem neuen Kinderbildungs- und Betreeungsgesetz eine Lösung im Interesse der Kinder und Eltern erzielen. Dieses neue Gesetz stellt das Wohl der Kinder in den Vordergrund, es verbessert die Arbeitsbedingungen der Pädagoginnen und Pädagogen und bringt bessere Rahmenbedingungen für die Eltern“, freut sich Sepp Egger. „Das neue Gesetz stellt die Kinderbildung in den Vordergrund, also die Anregung eines Kindes, sich zu entfalten und sich zu einer individuellen Persönlichkeit zu entwickeln.“