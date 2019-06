Video: Neugeborenes lebend in Plastiksack entdeckt

Mädchen wurde in Krankenhaus gebracht

Das Video zeigt, wie der Beamte den mit Flüssigkeit versetzten Sack aufreißt, das Kind herausholt und in eine Decke einwickelt, um es warm zu halten. Anschließend sei der Säugling in ein Krankenhaus gebracht und in die Obhut der staatlichen Kinderbetreuung übergeben worden, berichtet der Sender.