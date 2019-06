Festgenommener Neonazi gestand Mord an Lübcke

Verdächtiger „seit 2009 nicht mehr am Radar der Behörden“

E. hatte deutlich länger Kontakt in die rechtsextreme Szene als bisher angenommen. Der deutsche Verfassungsschutzchef Thomas Haldenwang erklärte zwar in der Vorwoche, der Mordverdächtige sei seit zehn Jahren „unauffällig“ gewesen, doch nach Erkenntnissen des ARD-Magazins „Monitor“ nahm E. am 23. März an einer „konspirativen rechten Veranstaltung“ im sächsischen Mücka teil. Dort sei er zusammen mit Mitgliedern der neonazistischen Organisationen Combat 18 und Vereinigung Brigade 8 fotografiert worden.