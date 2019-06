Strache-Attentat: Philippa und Kind im Visier?

Anwalt: „Völlig aus der Luft gegriffen“

Derzeit ist noch unklar, wie konkret die vom „Kurier“ vermeldeten Anschlagspläne wirklich waren. Der Anwalt des verdächtigen Drogendealers in dem Ermittlungsverfahren meldete sich jedenfalls noch am Dienstagabend zu Wort und ging in die Offensive. Die Vorwürfe gegen seinen Mandanten seien „völlig absurd und aus der Luft gegriffen“, so Jurist Wolfgang Blaschitz im „Krone“-Gespräch.