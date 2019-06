Mit Traktor in Bach gestürzt: Tiroler (32) tot

Tödlich mit seinem Traktor verunglückt ist ein 32-Jähriger am Dienstagabend in Stanz bei Landeck in Tirol! Nach Angaben der Polizei war der Mann auf einem unbefestigten Wirtschaftsweg unterwegs, als er mit seinem Fahrzeug von dem Weg abkam und 20 Meter über steil abfallendes Gelände in ein Bachbett stürzte.