Reicht die Sonne fürs Weiterkommen?

Die Ladegeschwindigkeit über die Photovoltaikanlage ist überschaubar. Der Hersteller gibt an, bis zu zwölf Kilometer Reichweite pro Stunde tanken zu können. An der Haushaltssteckdose sind es 35 km, an einer 22-kW-Ladesäule 209 km. Maximal lässt sich der Lightyear One mit 60 kW laden, was für 570 km pro Stunde reicht.