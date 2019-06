Eigentlich können sie einem ja leid tun – keiner will sie haben. Die Alkohol- und Suchtkranken, die, weil man mit ihnen beim Hessenpark oder am OK-Platz keine Freude hat, eine Fläche im Bergschlösslpark „zugewiesen“ bekommen haben. Doch die nehmen sie nicht an und darum ist laut VP nun Stadtchef Luger gefordert.